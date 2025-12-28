Захід росіян у Грабовське на Сумщині: Трегубов розповів, яка зараз там ситуація

За його словами, у Грабовське зайшли від 30 до понад 100 російських загарбників.

На Сумщині у районі Грабовського росіяни не намагаються здійснити флангові маневри або налагодити свою логістику. Наразі армія здійснила лише обмежене просування. Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає NV.

Він зазначив, що у Грабовське зайшли від 30 до понад 100 російських загарбників, але противник не намагається обрізати логістику ЗСУ, адже відстань від цієї ділянки до кордону з РФ близько один кілометр.

"Це протискування в одній конкретній точці безпосередньо на лінії зіткнення. Тут не треба обрізати нашу логістику, бо вони не намагаються робити рухів по охопленню, вони просто продавлюють. Так само як в них немає проблем з власною логістикою, бо це у пішій дистанції від кордону", - підкреслив Трегубов.

Речник додав, що наразі не йдеться про важкі флангові маневри, спроби РФ обійти той чи інший населений пункт або оточити українських захисників.

"Бо там просто не ті масштаби", - зауважив він.

Ситуація у Грабовському - останні новини

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що РФ надала список громадян Україні, яких вивезла з села Грабовське Сумської області. За його словами, мова йде про 52 громадян, серед них дітей немає.

"Зараз вони перебувають в одному з прифронтових регіонів Російської Федерації. Вони в ролі цивільних громадян. Нам офіційно відповіли, що щодо них немає жодних обмежень. Я терміново звернувся до Москалькової (уповноваженна з прав людини в РФ Тетяна Москалькова - ред.), щоб їх фізично повернули на територію України", - сказав Лубінець.

Водночас військовий експерт Павло Нарожний пояснив, навіщо росіяни зайшли в Грабовське на Сумщині. Він зазначив, що стратегічного значення цей населений пункт, як і сусіднє Рясне, не має.

"Єдина версія, яку я бачу, - це пропагандистська акція і залякування жителів прикордоння Сумщини. Теоретично в Грабовському може накопичуватися ворог, щоб іти кудись далі. Але куди далі - на Краснопілля - сенсу в цьому небагато", - підкреслив Нарожний.

