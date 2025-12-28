Стармер пропустив переговори Зеленського та лідерами ЄС: The Telegraph назвало причину

На Даунінг-стріт підкреслили, що участь прем'єра в суботньому дзвінку спочатку не планувалася

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер був відсутній під час критично важливої телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, включно з Францією, Німеччиною, Італією та Польщею, напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго, яка відбудеться в неділю.

Велику Британію під час розмови представляв радник прем'єр-міністра з національної безпеки Джонатан Пауелл, пише The Telegraph.

Представники Даунінг-стріт заявили, що участь Стармера в цій зустрічі від самого початку не планувалася, і наголосили, що Пауелл регулярно приєднується до подібних дзвінків, представляючи інтереси Британії. В офісі прем'єра додали, що в розмові також брали участь радники з національної безпеки інших європейських країн.

Джерела на Даунінг-стріт підкреслили, що Стармер регулярно спілкується із Зеленським та іншими світовими лідерами, але не зміг долучитися до зустрічі в суботу через "завантаженість графіка". Вони також зазначили, що він розмовляв із лідерами країн "європейської трійки" (E3) - Франції, Німеччини та Італії - у п'ятницю. Тому він залучений до "постійної дипломатичної роботи", що стосується зусиль із завершення війни в Україні.

ЗМІ пише, що під час спільної зустрічі Зеленський наголосив, що "необхідні сильні позиції", щоб примусити кремлівського диктатора Володимира Путіна дотримуватися мирної угоди.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Європі готуються до сюрпризів після зустрічі Зеленського і Трампа. Там непублічно сподіваються на позитивний результат, хоча й не братимуть участі у зустрічі особисто. У європейських столицях вважають, що нинішня динаміка відносин між Україною та США є загалом продуктивною.

Крім того, ми також розповідали про участь європейців у переговорах із Трампом. "Коли ми говоримо про цей весь шлях, і там багато документів, багато речей залежить від позиції також Європи, безумовно, якийсь формат найближчим часом ми маємо знайти", - заявив Зеленський.

