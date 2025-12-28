Частина Києва перейшла до графіків відключень: енергетики розповіли про ситуацію на Лівому березі

Правий берег Києва знову повернувся до графіків вимкнення електроенергії, але проблема нікуди не зникла.

Ситуація на Лівому березі Києва продовжує залишатися складнішою, ніж на правому, де енергетикам вдалося перейти від екстрених відключень до графіків.

"Через перевантаження пошкоджених мереж тут продовжують застосовуватися екстрені відключення. Правий берег Києва повернувся до графіків відключень", - ідеться в публікації ДТЕК у Telegram.

Згідно з графіками, кияни будуть без світла мінімум 4 години (підгрупа 4.2), максимум - 11 годин (підгрупа 2.1).

Раніше УНІАН повідомляв, коли ситуація зі світлом у Києві стабілізується.

Ворог бив по Київській ГЕС, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Дарницькій ТЕЦ і Трипільській ТЕЦ. Щоб виправити ситуацію, знадобиться орієнтовно дві-три доби, заявив член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк.

Крім того, ми також розповідали, що масовані російські ракетні удари по енергетиці України триватимуть у найближчій перспективі. Російська промисловість, за словами глави ГУР, вийшла на пік своєї могутності. Окупанти повністю виконують, а дуже часто й перевиконують плани з випуску ракет і дронів.

