Переговори Зеленського і Трампа: NBC News відповів, чи виправдаються надії України

Головне питання залишається відкритим: чи дійсно Росія готова піти на поступки або погодитися на чесний мирний план.

Поки Україна тисне на США з приводу надання гарантій безпеки, залишаються питання про те, чи стане зустріч українського та американського президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Флориді справжнім поворотним моментом.

Як повідомляє NBC News, це ще один раунд дипломатії з високими ставками, в якому Зеленський мало що зможе отримати. Телеканал зазначив, що президенти повертаються до переговорів зі звичним, складним завданням: знову спробувати намітити шлях до припинення війни Росії проти України.

"Головне питання залишається відкритим: чи дійсно Росія готова піти на поступки або погодитися на чесний мирний план?", - заявив один аналітик телеканалу NBC News.

Телеканал нагадав про низку минулих безрезультатних переговорів і зазначив, що тепер є зміни - тепер з'явилися сигнали від української сторони про те, що Київ може бути готовий до компромісу з Москвою.

Водночас Зеленський заявив, що питання про надання Україні гарантій безпеки від США, спрямованих на запобігання подальшим російським вторгненням, залежатиме від Трампа.

"Проте історія України підкреслює небезпеку опори на гарантії безпеки як на довгострокове рішення", - констатував телеканал, згадавши сумнозвісний Будапештський меморандум.

Телеканал зазначив, що залишається незрозумілим, наскільки широко поділяють оптимізм Зеленського західні лідери. Зазначається, що під час учорашніх зустрічей він показав єдність із європейськими лідерами та прем'єр-міністром Канади Марком Карні, хоча ознак швидкого прориву не спостерігалося.

"Неясно, як російський диктатор Володимир Путін і навіть сам Трамп у підсумку відреагують на останні мирні пропозиції Зеленського", - зазначив телеканал.

NBC News нагадав, що жорсткі вимоги, яких Путін дотримувався протягом усієї війни, як і раніше, явно суперечать шляху до миру, запропонованому Зеленським.

Візит Зеленського до США

Сьогодні відбудуться переговори Зеленського і Трампа щодо мирної угоди. Сторони обговорюватимуть найпроблемніші моменти.

27 грудня напередодні переговорів з українським президентом Трамп заявив про "хороші шанси" досягти перемир'я під час візиту Зеленського.

