Лавров звинуватив Україну в неготовності до переговорів і пригрозив Європі

Лавров заявив, що європейські миротворці в Україні "стануть законною метою Росії".

У Росії знову звинуватили Україну в нібито "неготовності до мирних переговорів". Про це заявив глава російського МЗС Сергій Лавров в інтерв'ю ТАСС.

"Влада Росії не бачить готовності Києва до конструктивних переговорів про врегулювання російсько-українського конфлікту", - заявив він.

Він також додав, що Збройні сили України "не залишають спроб змінити ситуацію на фронті, де стратегічною ініціативою міцно заволоділа російська армія".

Він також заявив, що європейські миротворці в Україні "стануть законною метою Росії".

При цьому Лавров звинуватив європейські країни в тому, що вони "готуються до війни з Росією і не приховують цього". За його словами, після приходу до влади Дональда Трампа з'явилася надія на мир, "але Європа і Євросоюз стали головною перешкодою до миру".

При цьому глава російського МЗС пригрозив Європі "нищівною" відповіддю на можливий напад. Водночас він заявив, що Росія нібито не планує ні на кого нападати.

"Для нетямущих політиків у Європі, яким, сподіваюся, покажуть це інтерв'ю, повторю вкотре: побоюватися, що Росія на когось нападе, не потрібно".

РФ підтримає Китай

Також Лавров заявив, що Росія в разі можливого загострення обстановки в Тайванській протоці підтримає Китай.

"Що стосується можливого загострення обстановки в Тайванській протоці, то порядок дій у подібних ситуаціях прописано в основоположному для двосторонніх відносин Договорі з КНР про добросусідство, дружбу і співробітництво від 16 липня 2001 року. Один із базових принципів, закладених у цей документ, - взаємна підтримка в питаннях захисту державної єдності та територіальної цілісності", - зазначив він.

Переговори щодо мирного плану

Президент України Володимир Зеленський планує на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у неділю у Флориді врегулювати проблемні питання, що залишилися, щодо проєкту угоди про припинення повномасштабної війни з Росією.

Водночас, зазначає WSJ, поки що незрозуміло, чи прийме Росія угоду в тому вигляді, в якому вона була досягнута між Києвом і Вашингтоном. Так, російський диктатор Володимир Путін заявив, що з урахуванням ситуації на фронті мирні переговори Росії загалом не потрібні.

