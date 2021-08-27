Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

У Харкові повідомили про підозру чоловіку, який вчиняв розпусні дії на очах у 10-річної доньки.

Про це повідомляють у прес-службі Харківської обласної прокуратури.

25 серпня матір 10-річної дівчинки заявила в поліцію, що її колишній чоловік вчиняв розпусні дії відносно їх спільної доньки.

Виявилося, що невідома жінка надіслала їй у соцмережі відеозапис, на якому її колишній чоловік, перебуваючи разом з донькою, вчиняв розпусні дії. Цими діями він поставив під загрозу нормальний психологічний та соціальний розвиток дитини.

Читайте такожУ Нікополі мати та вітчим змушували дівчинку вживати "солі" - її госпіталізували з отруєнням26 серпня чоловіку повідомлено про підозру за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи, вчинених членами сім’ї (ч. 2 ст. 156 КК України).

Комінтернівським районним судом м. Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Бердянську вожатий розбестив 10-річну дівчинку, яка відпочивала у дитячому таборі.

Також нагадаємо, що київського фотографа, який примушував 9-річну дівчинку до створення порнографічних фото, засудили до 9,5 років в'язниці.

Автор: Людмила Жерновська