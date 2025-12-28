РФ не змінить цілей і Україна має готуватись до другого вторгнення, - командир 225 ОШП

Україна не повинна забувати про кордони 1991 року.

Якщо поточні дипломатичні зусилля призведуть до зупинки бойових дій, це все одно не змінить початкових цілей Росії. А тому Україні треба під час перемир’я добре підготуватися до другого раунду російського вторгнення.

Таку думку висловив Олег Ширяєв, герой України, командир 225 окремого штурмового полку (ОШП), в етері на Армія TV. "У нас повинна бути мета. Ми не маємо права забути, що наші кордони – це 1991 рік. Чи може ще прийти один мільйон до війська? Звісно може, але ми повинні приділити увагу розвитку військово-патріотичного виховання", - наголосив Ширяєв.

Він додав, що люди мають долучатися до війська, і що не повинно бути випадків дискредитації роботи ТЦК.

"Ми повинні бути як один, як було у 2022 році", - додав він.

Герой України уточнив, що його мета – це відновлення кордонів України 1991 року.

"Звісно, нам важко воювати. Є моменти, де ми повинні перебудуватися. Війна – це завжди пристосування до чогось нового, тому що ми завжди повинні шукати перевагу над противником. Тобто, ми повинні мати той важіль впливу, яким ми можемо перемогти", - підкреслив Ширяєв.

Він визнав, що нині війську не вистачає особового складу.

"Ми повинні пристосуватися зараз до того, щоб більше вводити безпілотної компоненти, роботизованих платформ на полі бою", - додав він.

При цьому, військовий вважає, що поточну ситуацію можна розглядати з філософської точки зору.

"Нас схиляють Західні партнери навіть до миру з Російською Федерацією. Якщо воно відбудеться – примирення, це не я вирішую, а вирішує політична влада держави. Якщо відбудеться примирення, і ми правильно будемо витрачати цей час, тобто, цей відпочинок між раундами… У тому, що буде другий раунд цієї війни, я не сумніваюсь ні на один відсоток. Все-одно відбудеться", - висловив переконання Ширяєв.

Він вважає, що російські загарбники у війні проти Україні не дійшли до реалізації усіх цілей, які мали.

"Увесь час, який буде при примиренні, вони будуть витрачати на підготовку. Це я ідеалізую противника", - додав герой України.

Він зазначив, що має розглядати противника з ідеальної точки зору, але не враховує рівень корупції, понесених втрат і рівень моралі.

"І що у них вища керівна ланка збройних сил Російської Федерації – це бездарні маршали. Герасимов, Шойгу і т.д. Але середня ланка управління, командири бригад – це досить серйозні і потужні офіцери, які отримали досвід у цій війні, і які надалі можуть розбудувати армію відповідно свого підняття по керівним посадам на військовій службі. Якщо вони її розбудують – то буде лихо", - відзначив Ширяєв.

Утім, на його думку, Україна має правильно витратити час на підготовку армії під час перерви між раундами.

"Якщо Західні партнери профінансують нашу армію, а ми вибудуємо її і підготуємо, відповідно наші солдати, сержанти і офіцери будуть достатньо забезпечені грошима, соціальним пільгами, житлом, – це досить серйозно вплине на нашу обороноздатність у другому раунді", - переконаний Ширяєв.

Разом з тим, він відзначає важливість відбудови лінії захисту, яку буде пройти досить складно.

Візит Зеленського у США

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в США має відбутися зустріч між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом з метою узгодження спільного проєкту закінчення війни.

Водночас, залишаються невирішеними розбіжності щодо долі підконтрольної Україні частини Донецької області, оскільки представники Трампа з подачі Росії хочуть, аби Україна вивела звідти війська. Також немає спільної позиції щодо окупованої Запорізької АЕС в Енергодарі.

Ще Україна прагне отримати від США юридично зобов’язуючі повоєнні гарантії безпеки.

