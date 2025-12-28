РЛС 'Валдай' і база морських дронів: ЗСУ уразили важливі об’єкти в Криму (відео)

Серед уражених "точок" - пункт управління комплексом радіолокаційної розвідки.

Сили оборони України на території тимчасово окупованого Криму уразили важливі цілі окупаційної армії РФ. Про це розповів у Telegram командувач Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами вночі "птахи" 1 окремого центру СБС відпрацювали по низці військових обʼєктів на тимчасово окупованій території України.

Зокрема, у населеному пункті Чорноморське, що у Криму, уражено радіолокаційну станцію "Валдай", пункт управління комплексом радіолокаційної розвідки та базу зберігання та запуску морських безекіпажних катерів.

Відео дня

Військовий також оприлюднив відео, на якому можна побачити відпрацювання фахівців СБС по вказаних цілях.

Удари по Криму

Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованому Криму, на аеродромі Бельбек, далекобійними дронами Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уражено два російські літаки Су-27. Один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. Орієнтовна вартість обох літаків – близько 70 млн доларів.

Це вже друга успішна атака СБУ по Бельбеку за останні дні. Зокрема, раніше, 18 грудня, безпілотники уразили російську техніку на сотні мільйонів доларів - дві РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 від ЗРК С-400 "Тріумф", ЗРК "Панцир-С2" та літак МіГ-31 із повним боєкомплектом.

