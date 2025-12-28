Україна і РФ домовилися про перемир'я, але тільки біля ЗАЕС: у МАГАТЕ назвали термінову причину

На лініях електропередачі, поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), почалися ремонтні роботи після чергового локального припинення вогню, досягнутого за посередництва Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), пише Reuters.
Про це агентство повідомило, посилаючись на свого генерального директора Рафаеля Гроссі. У МАГАТЕ додали, що команда інспекторів агентства здійснює моніторинг ремонтних робіт, які, як очікується, триватимуть кілька днів.
Ці дії є частиною зусиль із запобігання ядерній аварії під час повномасштабної війни в Україні.
Новина доповнюється...