ЗСУ звільнили більшу частину Куп'янська, - аналіз ISW

Росія подвоює свої зусилля з приховування провалів у Куп'янську, щоб не послабити свою позицію в мирних переговорах зі США, що тривають.

Українські війська просунулися в Харківській області та звільнили більшу частину Куп'янська. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни, посилаючись на геолокаційні дані.

Так, геолокаційні кадри, опубліковані в другій половині грудня, показують, що українські війська нещодавно просунулися по шосе П-07 Куп'янськ-Шевченкове і шосе П-79 Куп'янськ-Чугуїв у центральній частині Куп'янська.

"ISW проаналізував безліч геолокаційних відеозаписів, зроблених останніми тижнями, які вказують на просування українських військ поблизу і в межах Куп'янська, що відповідає заявам українських чиновників про успіхи України в цьому районі", - зазначають аналітики.

ЗСУ також продовжують зачистку північних районів міста. Так, на сьогодні Україна контролює більшу частину залізничного вузла, який впливає на логістику всього східного фронту.

При цьому в ISW додають, що російські військові блогери тепер визнають успіхи України і агресивно звинувачують Міноборони РФ у брехні про просування російських військ.

Як вважають аналітики, зараз Росія подвоює свої зусилля з приховування провалів у Куп'янську, щоб не послабити свою позицію в триваючих мирних переговорах зі США.

Водночас успіхи України на полі бою серйозно підривають наративи Кремля, спрямовані на те, щоб представити російську військову перемогу як неминучу, а українську оборону - як таку, що перебуває на межі краху, підкреслюють в ISW.

Ситуація в Куп'янську

Раніше співзасновник аналітичного проєкту DeepState Роман Погорілий розповів, що в районі Куп'янська на Харківщині окупанти обдурили самі себе, оскільки повірили у власні "успіхи", яких насправді немає. Аналітик зазначив, що ключовий фактор успіху на Куп'янському напрямку - це операційна тиша.

Також військові розповіли, що логістика тим росіянам, які все ще перебувають у місті, перекрита повністю, у них спостерігається дефіцит усього можливого постачання.

