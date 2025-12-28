Частина Києва досі без опалення: в уряді озвучили строки відновлення

Подача опалення в будинки відбувається поетапно, як того вимагає технологічний процес.

У більшості будинків Києва вже відновлено подачу тепла. До кінця доби мають повернути опалення і решті. Про це у своєму Телеграм повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Триває ліквідація наслідків обстрілу Києва та Київської області. Комунальники, енергетики, аварійні служби працюють безперервно – і вдень, і вночі, щоб якнайшвидше повернути в домівки людей тепло, воду та електропостачання. У більшості домівок Києва та області опалення вже повернули", - написав він.

За словами Кулеби, роботи з відновлення теплопостачання для решти киян триватимуть протягом дня.

"До кінця доби система запрацює всюди. Це пов’язано з поетапним запуском мереж після пошкоджень. Централізоване водопостачання відновлене повністю", - додав він.

Ситуація в Києві після обстрілу

Як писав УНІАН, на Лівому березі Києва ситуація з електропостачанням залишається складнішою, ніж на Правому, де енергетики вже змогли перейти від екстрених відключень до планових графіків. Натомість через перевантаження пошкоджених мереж на Лівобережжі аварійні вимкнення тривають.

За даними ДТЕК, за графіками кияни можуть залишатися без світла від мінімум 4 до максимум 11 годин залежно від підгрупи, а після оновлення о 12:40 низці підгруп продовжили денні відключення до 18:30 або 15:00, причому навіть ті споживачі, для яких вимкнення не планувалися, тимчасово залишилися без електроенергії.

