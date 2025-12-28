Поведінка схожа на вовчу: на Одещині зафіксували неочікуваного нічного звіра (відео)

Ці тварини утворюють пари надовго, а самець допомагає в догляді за щенятами.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" у фотопастку потрапив шакал – у звірів починається важливий період - гон. Відповідне відео оприлюднив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв. За його словами, це шакал звичайний, Canis aureus, який з'явився у нацпарку "Тузлівські лимани" понад чверть сторіччя тому та став частиною наземної фауни заповідника.

"Зараз, в зимовий період, у шакалів починається важливий період життя - гон. Це період, коли вони активно виють, і їхня репродуктивна поведінка схожа на вовчу", - розповів науковець у Facebook.

За його словами, шакали є соціальними тваринами. Вони утворюють пари надовго, а самець допомагає в догляді за щенятами.

Що відомо про цього шакала

Шакал звичайний (золотавий) – вид родини псових, ряду хижих. Активно розселюється принаймні в останні 20 років на північ. Зараз відомий на більшій частині країн Східної Європи. Він всеїдний, споживає від плодів і комах до малих копитних. Довжина голови й тіла може перевищувати метр, висота в плечах – до 50 см, вага – до 15 кг.

Шакал - нічний звір, зокрема, у районах проживання людей, але може бути частково денним в інших місцях. Є падальником, але відомий як хороший мисливець.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Національному природному парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, зафіксували видру. За словами дослідників, через заборону полювання під час війни видра почала частіше зустрічатися у заповіднику.

Видра - нічний мисливець, полює у нацпарку виключно на рибу. Це рідкісний вид тварин, що веде сутінково-нічний спосіб життя. Цікаво, що від втрати тепла видру захищає від 80 до 100 млн волосин, тобто від 60 тис. до 80 тис. волосин на кв. сантиметр.

Крім того, ми також розповідали, що там несвоєчасно розцвіла дуже красива, але отруйна квітка. Звичайний час цвітіння – травень-червень.

