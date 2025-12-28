У Таїланді виявили рідкісних диких котів, які майже 30 років вважалися вимерлими

У світі налічується всього близько 2500 таких котів.

У південній частині Таїланду вперше за майже 30 років помітили суматранських котів. Це один із найрідкісніших видів диких кішок у світі, пише IFLScience.

Зазначається, що суматранських котів востаннє фіксували в південній частині Таїланду в 1995 році. Через це деякі обліки дійшли висновку, що цей вид вимер.

"Ми чули про це протягом багатьох років і були впевнені, що цей вид все ще існує. Необхідно було тільки розробити правильну схему дослідження, щоб підтвердити це", - розповів журналістам Раттапан Паттанарангсан, менеджер програми зі збереження видів Panthera Thailand.

Відео дня

Захисники природи за допомогою фотопасток у 2024 році зареєстрували 13 випадків виявлення суматранських котів, а у 2025 році - ще 16. Найнатхненнішим було фотографічне свідоцтво про наявність самки з дитинчам, що свідчить про те, що популяція, як і раніше, розмножується.

"Це знаковий момент для Таїланду і яскраве відображення нашого давнього прагнення до збереження природи", - сказав міністр природних ресурсів і навколишнього середовища Таїланду Сучарт Чомклін.

У виданні поділилися, що суматранські коти є невеликими нічними тваринами, які мешкають у густій рослинності. Через це дослідникам важко виявити цих котів.

За оцінками вчених, у світі налічується всього близько 2500 суматранських котів. Міжнародний союз охорони природи класифікує їх як вид, що перебуває під загрозою зникнення.

У тропіках помітили родича вимерлого птаха, який не міг літати

Раніше в тропічних лісах у південній частині Тихого океану зафіксували манумеа. Це родич вимерлого в 17 столітті виду нелітаючого птаха маврикійського дронта (додо).

Манумеа - найближчий нині живий родич вимерлого дронта - вперше з 2013 року був зафіксований у дикій природі. Це дало надію, що вид, який перебуває на межі зникнення, ще можна врятувати.

Вас також можуть зацікавити новини: