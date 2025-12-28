Без тиску на Росію мирна угода не буде такою, як хотіла б Україна, - Подоляк

Водночас, Росія може заморозити війну, але ситуативно вона програла.

Тиск на Росію має продовжуватися, роскільки без цього Україна не отримає таку мирну угоду, на яку сподівається.

Про це радник Офісу президента Михайло Подоляк повідомив в інтерв'ю Новини.LIVE. "Щодо мирної угоди, навряд чи, на жаль, у такому вигляді, як нам би хотілось, вона буде, якщо не буде тиску на Росію. Тобто, тиск має бути у будь-кому випадку – санкції, мілітарка", - переконаний Подоляк.

Водночас, він вважає, що на сьогодні суб’єктність України є набагато вищою, ніж рік тому.

Відео дня

"Ми знаходимось у певній психологічній ямі - це очевидно. Чотири роки війни. Але, у принципі, сьогодні суб’єктність безсумнівно в України. І щоб там пропагандистське не звучало про Україну – це означає, що з великою оцінкою того, хто ми, до нас сьогодні ставляться. Ми навіть самі це ще сьогодні не усвідомлюємо. І Росія підсвідомо розуміє, що вона зайшла не туди, і вийти звідси з перемогою, як вона думає, не вийде. Ситуативно вони можуть заморозити війну на певних умовах, але вони вже програли, тотально програли", - наголосив Подоляк.

Візит Зеленського у США

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 грудня, президент Володимир Зеленський відвідає США, де у штаті Флорида має провести зустріч з президентом Дональдом Трампом.

Зеленський вже попередив, що в тому разі, коли деякі домовленості викликатимуть незадоволеність, він відкритий до діалогу із суспільством.

Водночас, Україна прагне отримати від США юридично зобов'язуючі гарантії безпеки в ході укладення мирної угоди з РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: