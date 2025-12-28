Без тиску на Росію мирна угода не буде такою, як хотіла б Україна, - Подоляк

Тиск на Росію має продовжуватися, роскільки без цього Україна не отримає таку мирну угоду, на яку сподівається.
Про це радник Офісу президента Михайло Подоляк повідомив в інтерв'ю Новини.LIVE. "Щодо мирної угоди, навряд чи, на жаль, у такому вигляді, як нам би хотілось, вона буде, якщо не буде тиску на Росію. Тобто, тиск має бути у будь-кому випадку – санкції, мілітарка", - переконаний Подоляк.
Водночас, він вважає, що на сьогодні суб’єктність України є набагато вищою, ніж рік тому.
"Ми знаходимось у певній психологічній ямі - це очевидно. Чотири роки війни. Але, у принципі, сьогодні суб’єктність безсумнівно в України. І щоб там пропагандистське не звучало про Україну – це означає, що з великою оцінкою того, хто ми, до нас сьогодні ставляться. Ми навіть самі це ще сьогодні не усвідомлюємо. І Росія підсвідомо розуміє, що вона зайшла не туди, і вийти звідси з перемогою, як вона думає, не вийде. Ситуативно вони можуть заморозити війну на певних умовах, але вони вже програли, тотально програли", - наголосив Подоляк.
Візит Зеленського у США
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 грудня, президент Володимир Зеленський відвідає США, де у штаті Флорида має провести зустріч з президентом Дональдом Трампом.
Зеленський вже попередив, що в тому разі, коли деякі домовленості викликатимуть незадоволеність, він відкритий до діалогу із суспільством.
Водночас, Україна прагне отримати від США юридично зобов'язуючі гарантії безпеки в ході укладення мирної угоди з РФ.