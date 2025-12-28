Зустріч Зеленського і Трампа перенесли: у Білому домі повідомили деталі

Трамп зустрінеться із Зеленським раніше, ніж планувалось.

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Флориді перенесли - вона має відбутися на декілька годин раніше, ніж планувалося. Про це свідчить прес-пул Білого дому.

Так, раніше було заявлено, що зустріч двох лідерів мала відбутися о 22:00 за київським часом. Однак згідно з оновленим розкладом, її перенесли на 2 години раніше – на 20:00.

Згідно з новим розкладом, Трамп візьме участь у двосторонній зустрічі із Зеленським о 13:00 за місцевим часом (20:00 по Києву) у місті Палм-Біч, Флорида.

Про причини такої зміни розкладу у Білому домі не повідомляють.

Зустріч Зеленського і Трампа - останні новини

Президент Зеленський уже прибув до США для зустрічі з Трампом. Раніше він казав, що збирається обговорити з лідером США гарантії безпеки, їхні терміни, а також економічну допомогу для відновлення нашої країни.

Перед вильотом до США президент України мав зупинку в Канаді, де зустрівся з премʼєром Марком Карні. Також вони провели розмову з лідерами Європи. Зокрема, до неї долучилися президент Франції Еммануель Макрон, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

