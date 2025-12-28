Сили оборони уразили НПЗ у Сизрані та ще низку важливих об'єктів РФ: деталі від Генштабу

Також розкрито наслідки ураження заводу з переробки нафтопродуктів у Волгоградській області.

Сизранський нафтопереробний завод вчергове був атакований дронами. Відомо про виникнення пожежі після атаки. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Сизранський" у Самарській області", - наголосили в Генштабі.

Зокрема, зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу з подальшою пожежею.

Як уточнюється у повідомленні, щорічний об’єм переробки цього підприємства складає від 7 до 8,9 млн. тонн нафти. Також зауважується, що нафтопереробний завод "Сизранський" є частиною енергетичного тилу РФ та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора.

При цьому, ступінь завданих збитків уточнюється.

Окрім цього, Сили оборони України успішно уразили місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів в районі Чорноморського (тимчасово окупована територія українського Криму), ремонтний підрозділ зі складу 1435 мотострілецького полку поблизу населеного пункту Антрацит (тимчасово окупована територія Луганської області), понтонну переправу неподалік Ніконорівки та склад зберігання БпЛА типу "Шахед" в Макіївці на Донеччині.

"Втрати ворога уточнюються", - сказано у повідомленні.

Також підтверджено результати нещодавнього ураження заводу з переробки нафтопродуктів "ЛУКОЙЛ-Волгограднєфтєперероботка" у Волгоградській області РФ. Зокрема, пошкоджено трубопровід нафтопродуктів і технологічну установку виробництва масел.

Удари по російській енергетиці

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня стало відомо про зупинку роботи Сизранського НПЗ внаслідок атаки українських дронів.

26 грудня у Волгограді пролунало щонайменше 20 вибухів, після яких почалася пожежа біля НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Раніше повідомлялося, що Росія через удари по НПЗ продовжила тимчасову заборону на експорт бензину до кінця лютого 2026 року, заборона буде стосуватися усіх експортерів палива, включаючи його виробників.

