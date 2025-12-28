Такого ще не було: в США натякнули, які гарантії безпеки отримає Україна, - CNN

Трамп готовий провести гарантії через Конгрес, що зробить їх обов'язковими для США.

Сьогодні президенти України та США під час особистої зустрічі мають остаточно узгодити угоду про американські гарантії безпеки для Києва. Йдеться про справді надійні протоколи безпеки, пише CNN із посиланням на анонімних американських чиновників.

Безпекові гарантії для України є однією з ключових вимог Києва, і обговорення цього питання тривало кілька останніх тижнів. На початку грудня у Берліні офіційні особи з Європи, України та Сполучених Штатів узгодили рамковий документ, як заявлялося, подібний за своєю суттю до статті 5 про колективну оборону НАТО.

За словами американських чиновників, ці протоколи безпеки мають запобігти новій російській агресії, створити механізм врегулювання конфліктів та стати основою для укладення власне мирної угоди. Ці гарантії також мають чітко визначити наслідки для Росії у разі порушення нею миирної угоди.

"Це найнадійніший набір протоколів безпеки, який вони коли-небудь бачили. Це дуже, дуже потужний пакет", – сказав CNN неназваний високопосадовець США, не вдаючись в подробиці.

Інший чиновник підтвердив, що Трамп готовий провести через Конгрес угоду про американські гарантії безпеки для України. За його словами, цей пакет гарантій є "платиновим стандартом" того, що США можуть запропонувати Україні.

За словами американських чиновників, Трамп переконаний у своїй здатності змусити Москву погодитися на ці гарантії для України, а сама Росія начебто згодна на вступ України до Європейського Союзу, як частину мирної угоди.

Втім європейські чиновники, з якими говорив CNN, налаштовані більш обережно щодо сьогоднішньої зустрічі Зеленського і Трампа.

"Немає сценарію з низьким рівнем ризику з Трампом", – сказав неназваний чиновник НАТО.

Перспективи миру в Україні

Як писав УНІАН, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія буцімто успішно просувається по всьому фронту і тому вже не дуже зацікавлена в мирних переговорах.

Військовий оглядач Євген Дикий вважає, що Володимир Путін продовжує війну, бо його оточення переконує у нібито успіхах на фронті та відносній стабільності економіки, хоча насправді Росія воює на межі можливостей. За оцінкою Дикого, можливі два сценарії закінчення війни: замороження війни через рік–півтора за умови повної стабілізації фронту та різкого падіння видобутку нафти в РФ, або поразка Росії за тих самих умов.

