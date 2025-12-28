Битва за Гуляйполе: РФ зазнала рекордних втрат і тягне нові резерви, - речник

Ситуація в районі Гуляйполя надзвичайно складна.

Російські загарбники надають великого значення захопленню міста Гуляйполе у Запорізькій області. З цією метою підтягують резерви і намагаються зруйнувати усі будівлі в місті. Про це речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомив в етері телемарафону.

За його словами, найскладнішою ситуація є біля Гуляйполя та на Гуляйпільському напрямку у цілому. Крім того, доволі важка ситуація і на Олександрівському напрямку.

Речник відзначив, що за місто Гуляйполе ведуться запеклі бої. Ворог намагається інфільтруватися, але українські захисники зупиняють і знищують окупантів.

Як відзначив Волошин, за минулу добу загарбники втратили майже 400 осіб живої сили.

"Це один з таких рекордних показників їхніх втрат, але, не зважаючи на це, противник і далі проводить штурмові дії, проводить спроби інфільтрації, намагається завезти в Гуляйполе свої групи закріплення, підтягнути резерви, і навіть з деяких інших напрямків, наприклад з Вербового, знімають звідти свої підрозділи і намагаються завести в Гуляйполе, щоб отримати певні позиції", - наголосив Волошин.

Він додав, що ситуація доволі складна, бо вчора в самому населеному пункті було близько двох десятків бойових зіткнень.

"Ворог завдає ударів і дронами, і авіацією, застосовуючи керовані авіаційні бомби, і намагається взагалі зруйнувати будь-які будівлі, укріплення, які є в цьому місті. Але наші підрозділи є в Гуляйполі. Є вони і на західних околицях, і в інших місцях Гуляйполя", - додав речник.

Він підкреслив, що заява російського командування про взяття Гуляйполя під російський контроль не відповідає дійсності.

"Якщо росіяни вкидають туди скільки сил та засобів, незважаючи на втрати, які несуть, - вони намагаються захопити цей населений пункт. Це означає, що вони надають дуже велике значення цьому місту, захопленню його, тому що, по-перше, це найбільший населений пункт у цій місцевості, а по-друге, з нього йдуть логістичні шляхи, які ведуть на захід до Запоріжжя, на північ на Дніпропетровщину", - повідомив Волошин.

Битва за Гуляйполе

Як повідомляв УНІАН, учора російські військові доповіли Путіну про буцімто повну окупацію Мирнограда і Гуляйполя. Після цього російський диктатор заявив, що темпи просування РФ на фронті начебто є настільки швидкими, що у мирних переговорах вже нема сенсу.

Українські аналітики з проекту DeepState наразі фіксують вкрай обмежений контроль російських військ у Мирнограді та Гуляйполі, але відносять обидва міста повністю до "сірої зони".

Генштаб ЗСУ також заперечує повний контроль РФ над Мирноградом і Гуляйполем. Там запевняють, що у містах тривають бойові дії.

