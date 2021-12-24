У Івано-Франківську поліцейські знайшли наркотики у чоловіка, який заявив про крадіжку телефона.
Про це повідомляють у патрульній поліції Івано-Франківської області.
Чоловік звернувся на лінію 102 та повідомив, що у нього вкрали телефон.
Він розповів прибулим інспекторам, що задрімав у закладі харчування, а коли прокинувся - виявив, що у нього пропав мобільний.
Читайте такожПід Одесою в покинутій будівлі знайшли немовля в пакеті (фото)23-річний чоловік помітно нервував та дивно поводився під час розмови. Це здалося патрульним підозрілим, тому вони вирішили провести поверхневу перевірку.
У нього знайшли два пакетики з речовиною, ззовні схожою на наркотичну.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин події.
Раніше повідомлялося, що на Полтавщині чоловік приніс до місцевого суду піцу з наркотиками.