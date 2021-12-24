Він нервував та дивно поводився.

У Івано-Франківську поліцейські знайшли наркотики у чоловіка, який заявив про крадіжку телефона.

Про це повідомляють у патрульній поліції Івано-Франківської області.

Чоловік звернувся на лінію 102 та повідомив, що у нього вкрали телефон.

Він розповів прибулим інспекторам, що задрімав у закладі харчування, а коли прокинувся - виявив, що у нього пропав мобільний.

Читайте такожПід Одесою в покинутій будівлі знайшли немовля в пакеті (фото)23-річний чоловік помітно нервував та дивно поводився під час розмови. Це здалося патрульним підозрілим, тому вони вирішили провести поверхневу перевірку.

У нього знайшли два пакетики з речовиною, ззовні схожою на наркотичну.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин події.

Раніше повідомлялося, що на Полтавщині чоловік приніс до місцевого суду піцу з наркотиками.

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