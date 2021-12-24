Працівники ДБР викрили співробітників Ладижинської, Кропивницької та Арбузинської виправних колоній, які йшли на хитрощі аби занести на території установ наркотики.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
Читайте такожНа пляж в Іспанії влетіло судно з наркотиками: контрабандистів ловили відпочивальники (відео)Хтось ховав їх в одязі, хтось - у банці з варенням, а хтось - у власному обіді.
Інспектор Ладижинської виправної колонії № 39 (Вінниччина) заніс на територію установи наркотичні речовини в пакеті, який заховав у банку з варенням.
"Товар" призначався для засудженого за розбій. Інспекторові повідомили про підозру.
У Кропивницькій виправній колонії № 6 інспектор проніс наркотичні речовини у своєму обіді. Обвинувальний акт вже скерували до суду.
І в одязі, і в їжі ховав наркотичні засоби для засуджених помічник начальника Арбузинської виправної колонії № 83 (Миколаївщина). Його справу теж передано до суду, від посади відсторонили і помістили під домашній арешт.
Винахідливим працівникам колоній тепер загрожує до 10 років позбавлення волі та можлива конфіскація майна.