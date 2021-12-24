Правоохоронці поділилися трьома історіями про працівників колоній, які вдавалися до хитрощів, аби збути наркотики ув'язненим.

Працівники ДБР викрили співробітників Ладижинської, Кропивницької та Арбузинської виправних колоній, які йшли на хитрощі аби занести на території установ наркотики.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Читайте такожНа пляж в Іспанії влетіло судно з наркотиками: контрабандистів ловили відпочивальники (відео)Хтось ховав їх в одязі, хтось - у банці з варенням, а хтось - у власному обіді.

Інспектор Ладижинської виправної колонії № 39 (Вінниччина) заніс на територію установи наркотичні речовини в пакеті, який заховав у банку з варенням.

"Товар" призначався для засудженого за розбій. Інспекторові повідомили про підозру.

У Кропивницькій виправній колонії № 6 інспектор проніс наркотичні речовини у своєму обіді. Обвинувальний акт вже скерували до суду.

І в одязі, і в їжі ховав наркотичні засоби для засуджених помічник начальника Арбузинської виправної колонії № 83 (Миколаївщина). Його справу теж передано до суду, від посади відсторонили і помістили під домашній арешт.

Винахідливим працівникам колоній тепер загрожує до 10 років позбавлення волі та можлива конфіскація майна.

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