На тілі виявили сліди насильницької смерті.

В Одеській області виявили вбитим Вінницького підприємця Григорія Барабаша, зниклого кілька днів тому.

Як підтвердили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, тіло виявлено 29 липня в Подільському районі, недалеко від села Дубиново.

"Тіло зі слідами насильницької смерті виявлено в місцевій водоймі, або біля неї. Відкрито провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України - Умисне вбивство", - зазначили в поліції.

Як повідомляють очевидці в соціальних мережах, тіло чоловіка виявили в річці Південний Буг, а його іномарку – в Миколаївській області.

Розшук Григорія Барабаша

За даними Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, 55-річний підприємець Григорій Барабаш – житель Вінниці - 25 липня виїхав з Одеси на автомобілі Mercedes і зник.

Розшукувався як безвісти зниклий.

Автор: Лариса Козова