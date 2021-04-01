Законопроект визначає учасників ринку агрострахування, страхові продукти, ризики та інше.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроект, яким запроваджується новий інструмент підтримки аграріїв - страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

Читайте такожУряд схвалив законопроект про агрострахуванняПро це повідомляється на урядовому порталі.

Зокрема, законопроект №5104 визначає механізм надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам для страхування продукції; учасників ринку агрострахування, вимоги до них, їхні права та обов'язки; об'єкти страхування, страхові продукти, страхові ризики, страхові випадки, вимоги до договорів страхування з державною підтримкою та інше.

«У сучасних умовах змін клімату, турбулентних погодних умов та інших факторів агрострахування стане надійним і прозорим інструментом підтримки сільгоспвиробників, який мінімізує ризики аграріїв, сприятиме фінансовій стабільності і розвитку аграрної галузі», - наводяться в повідомленні слова міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, законопроект №5104 було зареєстровано 18 лютого 2021 року.

Агрострахування в Україні

У 2017 році Міністерство аграрної політики та продовольства планувало розробити механізм страхування сільгоспвиробників від стихійних явищ. Однак досі це не було зроблено. Так, у Програмі державної підтримки АПК на 2019 та 2020 роки такий напрямок був відсутній.

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Автор: Ганна Нагорна