Ці довідки потрібні для влаштування на роботу, нарахування лікарняних тощо.

Українці тепер можуть отримати довідку про страховий та трудовий стаж через застосунок "Дія".

Про це повідомили на сторінці "Дії" в Telegram.

Відтак у застосунку стали доступними для отримання довідки ОК-5 і ОК-7.

"Це довідки про трудовий та страховий стаж, які потрібні для влаштування на роботу, призначення пенсії, нарахування лікарняних тощо. І тепер їх можна отримати просто в телефоні", - йдеться в повідомленні.

Для отримання такої довідки після авторизації в застосунку необхідно перейти в меню "Послуги", далі - "Довідки", обрати потрібну і натиснути "Замовити".

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