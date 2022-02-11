Довідка про трудовий стаж - тепер в "Дії" / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Українці тепер можуть отримати довідку про страховий та трудовий стаж через застосунок "Дія".
Про це повідомили на сторінці "Дії" в Telegram.
Відтак у застосунку стали доступними для отримання довідки ОК-5 і ОК-7.
"Це довідки про трудовий та страховий стаж, які потрібні для влаштування на роботу, призначення пенсії, нарахування лікарняних тощо. І тепер їх можна отримати просто в телефоні", - йдеться в повідомленні.
Для отримання такої довідки після авторизації в застосунку необхідно перейти в меню "Послуги", далі - "Довідки", обрати потрібну і натиснути "Замовити".