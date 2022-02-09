Також у Фонді зорієнтували українців за термінами, коли можна чекати виплат за е-лікарняними.

У 2021 році понад 3 млн українців знаходились на оплачуваному Фондом соціального страхування (ФСС) лікарняному. ФСС профінансував для них більше 5 млн листків непрацездатності, які їх роботодавці опрацювали, розрахували та подали до Фонду на оплату.

Як отримати допомогу від Фонду соцстрахування за електронним лікарняним

● Фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності здійснюється на підставі заяви-розрахунку, яку роботодавець оформляє та подає до Фонду за відповідним електронним лікарняним. Тому саме дата отримання Фондом заяви від роботодавця, а не дата створення е-лікарняного впливає на час отримання допомоги.

● Після того, як лікар створить медичний висновок про тимчасову непрацездатність (про це надійде повідомлення від E-health), і за ним автоматично сформується е-лікарняний, потрібно повідомити про це роботодавця будь-яким зручним обом способом – наприклад, телефоном.

● Свідченням того, що електронний лікарняний успішно сформувався, є його наявність в особистому кабінеті застрахованої особи на вебпорталі Пенсійного фонду. За потреби працівник може впевнитись у наявності е-лікарняного, авторизувавшись на вебпорталі за допомогою електронного підпису або BankId.

● Також про створення е-лікарняного повідомить Пенсійний фонд за допомогою SMS – у повідомленні буде вказано номер е-лікарняного і період його дії. Однак таке SMS надійде, лише якщо застрахована особа попередньо зареєструвалась на порталі та у налаштуваннях надала згоду на дистанційне інформування.

● Роботодавець (а також усі роботодавці за сумісництвом) будуть бачити е-лікарняний в своїх кабінетах страхувальників з дня його відкриття, але почнуть призначення допомоги тільки після завершення визначеного у ньому періоду непрацездатності і сплину строку, у який лікарі можуть внести зміни.

● Коли е-лікарняний змінить свій статус на "готово до сплати", роботодавець розпочне процедуру призначення за ним допомоги – спочатку електронний документ передадуть на розгляд Комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства для прийняття рішення щодо надання матеріального забезпечення. Строк розгляду документів і прийняття такого рішення – 10 календарних днів з дати видачі е-лікарняного (датою видачі вважається восьмий день після дати закриття е-лікарняного, а для лікарняних по вагітності та пологах – восьмий день з дати відкриття).

● Далі бухгалтерія розрахує суму матеріального забезпечення, сформує за е-лікарняним заяву-розрахунок і передасть її до ФСС на оплату. На цей етап відведено не більше 5 робочих днів. У ФСС порадили подавати заяви-розрахунки в електронному вигляді за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення (заяву-розрахунок не можна подати через відповідний інтерфейс на вебпорталі Пенсійного фонду, наразі він не має функціональної реалізації).

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● Саме дата отримання Фондом заяви-розрахунку вплине на час фінансування допомоги. Тож працівникам варто не втрачати зв’язок зі своїм роботодавцем і цікавитись станом подання заяви.

● Після того, як заяву подано, слідкувати за оплатою лікарняних можна онлайн у телеграм-каналі ФССУ: https://t.me/socialfund.

● Аби орієнтуватись у щоденній звітності Фонду потрібно знати точну дату, коли заяву-розрахунок за лікарняним було прийнято на фінансування. Її можна уточнити безпосередньо в роботодавця, або у відділенні Фонду, де його зареєстровано.

● Інформація щодо стану фінансування оновлюється в телеграм-каналі за тегом #фінансування_оперативно. Після здійснення фінансування знадобиться декілька банківських днів, доки кошти надійдуть на рахунок роботодавця – ця інформація відобразиться за тегом #фінансування_страхувальників у розрізі регіонів.

● Роботодавець виплатить допомогу застрахованій особі у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати, або одразу після надходження коштів від Фонду.

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