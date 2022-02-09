У ФСС пояснили, як відбуваються виплати за е-лікарняними \ фото УНІАН

У 2021 році понад 3 млн українців знаходились на оплачуваному Фондом соціального страхування (ФСС) лікарняному. ФСС профінансував для них більше 5 млн листків непрацездатності, які їх роботодавці опрацювали, розрахували та подали до Фонду на оплату.

Як отримати допомогу від Фонду соцстрахування за електронним лікарняним

Фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності здійснюється на підставі заяви-розрахунку, яку роботодавець оформляє та подає до Фонду за відповідним електронним лікарняним. Тому саме дата отримання Фондом заяви від роботодавця, а не дата створення е-лікарняного впливає на час отримання допомоги.

● Після того, як лікар створить медичний висновок про тимчасову непрацездатність (про це надійде повідомлення від E-health), і за ним автоматично сформується е-лікарняний, потрібно повідомити про це роботодавця будь-яким зручним обом способом – наприклад, телефоном.

● Свідченням того, що електронний лікарняний успішно сформувався, є його наявність в особистому кабінеті застрахованої особи на вебпорталі Пенсійного фонду. За потреби працівник може впевнитись у наявності е-лікарняного, авторизувавшись на вебпорталі за допомогою електронного підпису або BankId.

● Також про створення е-лікарняного повідомить Пенсійний фонд за допомогою SMS – у повідомленні буде вказано номер е-лікарняного і період його дії. Однак таке SMS надійде, лише якщо застрахована особа попередньо зареєструвалась на порталі та у налаштуваннях надала згоду на дистанційне інформування.

● Роботодавець (а також усі роботодавці за сумісництвом) будуть бачити е-лікарняний в своїх кабінетах страхувальників з дня його відкриття, але почнуть призначення допомоги тільки після завершення визначеного у ньому періоду непрацездатності і сплину строку, у який лікарі можуть внести зміни.

● Коли е-лікарняний змінить свій статус на "готово до сплати", роботодавець розпочне процедуру призначення за ним допомоги – спочатку електронний документ передадуть на розгляд Комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства для прийняття рішення щодо надання матеріального забезпечення. Строк розгляду документів і прийняття такого рішення – 10 календарних днів з дати видачі е-лікарняного (датою видачі вважається восьмий день після дати закриття е-лікарняного, а для лікарняних по вагітності та пологах – восьмий день з дати відкриття).

● Далі бухгалтерія розрахує суму матеріального забезпечення, сформує за е-лікарняним заяву-розрахунок і передасть її до ФСС на оплату. На цей етап відведено не більше 5 робочих днів. У ФСС порадили подавати заяви-розрахунки в електронному вигляді за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення (заяву-розрахунок не можна подати через відповідний інтерфейс на вебпорталі Пенсійного фонду, наразі він не має функціональної реалізації).

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● Саме дата отримання Фондом заяви-розрахунку вплине на час фінансування допомоги. Тож працівникам варто не втрачати зв’язок зі своїм роботодавцем і цікавитись станом подання заяви.

● Після того, як заяву подано, слідкувати за оплатою лікарняних можна онлайн у телеграм-каналі ФССУ: https://t.me/socialfund.

● Аби орієнтуватись у щоденній звітності Фонду потрібно знати точну дату, коли заяву-розрахунок за лікарняним було прийнято на фінансування. Її можна уточнити безпосередньо в роботодавця, або у відділенні Фонду, де його зареєстровано.

● Інформація щодо стану фінансування оновлюється в телеграм-каналі за тегом #фінансування_оперативно. Після здійснення фінансування знадобиться декілька банківських днів, доки кошти надійдуть на рахунок роботодавця – ця інформація відобразиться за тегом #фінансування_страхувальників у розрізі регіонів.

● Роботодавець виплатить допомогу застрахованій особі у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати, або одразу після надходження коштів від Фонду.

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