За підсумками 2021 року загальна сума надходжень коштів до банків, які ліквідуються Фондом гарантування вкладів, становила 2,8 млрд грн.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) упродовж 2021 року продав активи банків, що нині ліквідуються, на загальну суму 2,4 млрд грн.

Як повідомила прес-служба фонду, за найвищою ціною торік було продано такі лоти, як земельна ділянка "Родовід Банку" (370 млн грн), головний офіс "ВТБ Банку" разом із земельною ділянкою (294,3 млн грн) та головний офіс "Родовід Банку" (280,6 млн грн).

Також до найдорожчих лотів увійшли пул активів банків "Фінанси та Кредит" і "Дельта Банк" (269,1 млн грн), пул кредитів юридичних осіб, виданих банком "Фінансова ініціатива" (148 млн грн), готель "Вікторія" в Одесі - актив "Місто Банку" (139,3 млн грн).

До 100 млн грн було отримано від продажу колишньої філії "Місто Банку" - офісного приміщення в центрі Києва (84 млн грн), активу "Діамантбанку" - адміністративно-складського комплексу у Києві (78,8 млн грн), та офісного приміщення, колишньої філії банку "Аркада" в Києві (60 млн грн).

Директор департаменту консолідованого продажу активів ФГВФО Олександр Кульчицький зазначив, що левова частка лотів із найвищою ціною продажу - традиційно нерухомість, яка швидко продається, якщо не має обтяжень.

Складнішим видом активу, за його словами, є права вимоги за кредитами - з багаторічним простроченням, видані пов’язаним з банками особам, дуже часто з сумнівним забезпеченням чи взагалі беззаставні.

"У загальному розрізі активів збанкрутілих банків права вимоги за непрацюючими кредитами становлять майже 80%. Купівля таких активів вимагає від інвестора не тільки оплати за лот, а й додаткових витрат - на судові процеси з метою стягнення боргу або застави, юридичні консультації, інвестиційну оцінку тощо. При цьому стягнення коштів може бути тривалим і проблематичним, застава - знецінитися з часом, а результат інвестицій – не гарантовано. Тому ціна продажу активу на ринку залежить передусім від його якості", - розповів Кульчицький.

У ФГВФО зазначили, що за підсумками 2021 року загальна сума надходжень коштів до банків, які ліквідуються Фондом гарантування вкладів, становила 2,8 млрд грн. З них 2,4 млрд грн - сума надходжень від продажу активів банків. Усі кошти від продажу активів неплатоспроможних банків Фонд спрямовує на розрахунки з їх кредиторами.

Читайте такожОплата одного дня лікарняного зросла на 10% за 2021 рікЯк повідомляв УНІАН, раніше Фонд гарантування вкладів отримав право на пред'явлення цивільних позовів. Він зможе подавати цивільні позови до судів за дорученням кредиторів неплатоспроможних банків.

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