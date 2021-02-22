Загалом ФСС профінансував державні допомоги для родин 48 медичних працівників.

Для родини лікаря-ортопеда-травматолога з Житомирської області, який помер внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування (ФСС) виплатив страхову виплату у розмірі 1 млн 576 тис. 500 грн.

Читайте такожФонд соцстрахування виплатив у січні 295 тисяч гривень медикам та їхнім родинамПро це йдеться в повідомленні на сайті ФСС. Зазначається, що виплата проведена за рахунок коштів держбюджету.

Загалом ФСС профінансував державні допомоги відповідно до закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» для родин 48 медичних працівників.

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Автор: Ірина Погоріла