З поширенням 5G і хмарних технологій буде формуватися новий ландшафт кіберзагроз, який ще треба буде осягнути.

У 2021 році кіберстраховики та їх клієнти мають підготуватися до розгортання мереж 5G по всьому світу. Мережі нового покоління принесуть не тільки нові можливості, але і нові кіберзагрози.

Як повідомляє "Форіншурер", такий прогноз зробив страховий посередник New Dawn Risk.

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Очікується, що в найближчому майбутньому мережі 5G будуть розгорнуті в усьому світі. При цьому лідерами будуть Північна Америка, Європа і Східна Азія. Важливість цієї технології зросла в умовах пандемії, адже значна частина світу переключилася на віддалену роботу, що вимагає швидкої і надійної передачі даних. З поширенням 5G і хмарних технологій буде формуватися новий ландшафт кіберзагроз, який ще треба буде осягнути.

Зокрема, мережі 5G прискорять поширення Інтернету речей майже у всіх галузях промисловості і в багатьох приватних будинках, оскільки все більше і більше розумних пристроїв стають важливим повсякденним обладнанням.

При цьому злочинці отримують нові можливості для вчинення злочинів - вони можуть зламувати мережі, які здаються безпечними, залишаючись непоміченими.

У цих умовах компаніям доведеться інвестувати в більш складні рівні моніторингу своїх мереж, засобів управління і технологій. Їм потрібно буде більше покладатися на ІТ-фахівців, щоб швидко забезпечити адекватний захист.

Кіберстраховики також несуть відповідальність за забезпечення готовності до 5G. вони мають бути впевнені, що їх страхові продукти зі страхування кіберризиків актуальні і забезпечують своїм клієнтам адекватний захист.

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Автор: УНІАН