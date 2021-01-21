У грудні минулого року Фонд прийняв від роботодавців заяви-розрахунки на суму 2,4 млрд гривень.

За оперативними підсумками 2020 року Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування листки непрацездатності, видані у зв’язку з хворобою, (у тому числі на COVID-19), травмою, самоізоляцією або доглядом за хворою дитиною на суму 12,4 млрд гривень.

Читайте такожФонд соцстраху відзвітував щодо страхових виплат переселенцямПро це повідомила прес-служба Фонду.

Зокрема, в грудні минулого року Фонд прийняв від роботодавців заяви-розрахунки на фінансування допомог за лікарняними листками своїх працівників на суму 2,4 млрд гривень проти 0,9 млрд гривень у грудні 2019 року.

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Автор: Леся Лещенко