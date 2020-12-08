Значне зростання кількості лікарняних листків спостерігається з осені.

За оперативними підсумками листопада 2020 року, Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування листки непрацездатності, видані у зв’язку із травмою або хворобою, у тому числі COVID-19, на суму 1,8 млрд гривень.

Читайте такожФонд соцстрахування профінансував виплати сім’ям медиків, що загинули від коронавірусуЯк повідомила прес-служба Фонду, це на 0,6 млрд грн, або 50% більше, ніж у жовтні.

"Виплати відповідних допомог здійснюються Фондом вчасно та в повному обсязі. Загалом у минулому місяці до Фонду надано на оплату 565,2 тис. листків непрацездатності проти 395,4 тис. у жовтні. Значне зростання кількості лікарняних листків спостерігається Фондом з осені та пов’язано із сезонним розповсюдженням респіраторних хвороб, збільшенням потреби у догляді за хворими дітьми, ізоляцією від COVID-19 контактних осіб, а також захворюванням працівників на коронавірусну хворобу", - йдеться у повідомленні.

***У жовтні порівняно з вереснем видатки Фонду на компенсацію застрахованим особам втраченого за час лікування заробітку зросли на 38,7% або на понад 0,3 млрд грн.

З початку року допомоги по тимчасовій втраті працездатності нараховано Фондом для майже 2,1 млн осіб, з яких понад 56 тисяч - у разі ізоляції від COVID-19.

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Автор: Леся Лещенко