Верифікація виплат має забезпечити цільове використання коштів та мінімізувати ризик помилок при здійсненні виплат.

Допомоги по тимчасовій втраті працездатності, а також по вагітності та пологах будуть проходити перевірку.

Читайте такожФонд соцстрахування скоротив перелік документів для отримання виплат потерпілимиДане рішення було ухвалено на нараді Міністерства соціальної політики при участі представників Фонду соцстрахування, Міністерства фінансів і Міністерства соцполітики, повідомляється на сайті Фонду соціального страхування (ФСС).

Зокрема, верифікація виплат від ФСС має забезпечити цільове використання коштів та мінімізувати ризик помилок при здійсненні виплат. При цьому, верифікація не вплине на строки фінансування матеріального забезпечення від Фонду.

"Найближчим часом буде опрацьовано технічні питання інформаційного обміну для проведення верифікації, підписано відповідний протокол і оновлений договір із Міністерством фінансів, а також розроблено механізм надання рекомендацій у разі виявлення невідповідностей даних", - йдеться в повідомленні.

Також під час круглого столу Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів було обговорено прогрес і проблемні питання впровадження верифікації.

"Верифікація виплат буде здійснюватись для всіх видів матеріального забезпечення і страхових виплат Фонду соціального страхування. Зокрема, буде впроваджено механізми превентивної верифікації, яка дозволить упередити здійснення нецільових видатків", - йдеться в повідомленні.

Раніше реалізація верифікації була розпочата для страхових виплат, які ФСС здійснює для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або профзахворювань, а також членів їх сімей.

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Автор: Ірина Погоріла