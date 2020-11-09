Кількість європротоколів за 8 місяців 2020 року склала 30,7 тисяч штук.

Сума страхових виплат по європротоколу (спрощений спосіб оформлення ДТП без участі поліції з максимальною сумою виплати 50 тис.грн) у січні-серпні 2020 року зросла на 17% порівняно з аналогічним періодом 2019 року - до 330,9 млн грн.

Про це повідомила прес-служба Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

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Згідно з повідомленням, кількість європротоколів за 8 місяців 2020 року склала 30,7 тис.шт., що на 2,4% перевищує показник за аналогічний період 2019 року.

Частка європротоколу в загальній кількості виплат, вироблених по ОСАЦВ, склала 33,6%.

У МТСБУ відзначають, що нинішній ліміт виплат по європротоколу обмежений розміром 50 тис.грн. При оформленні європротоколу автовласникам іноді складно визначити ступінь пошкодження авто і оцінити, чи не перевищить збиток ліміт (максимальну суму) виплати по європротоколу, передбачену законодавством.

При цьому структура всіх виплат по ОСАЦВ свідчить про те, що в 90% випадків максимальна сума виплати по європротоколу не перевищує 30 тис.грн.

«Ми проаналізували структуру всіх виплат по ОСАЦВ за останні півтора року і бачимо, що найчастіше 50 тис. грн вистачає. Тільки 7-8% від загальної кількості виплат по ОСАЦВ перевищують цю цифру, 90% виплат по європротоколу - на суму менш як 30 тис. грн», - цитує прес-служба генерального директора МТСБУ Володимира Шевченка.

Що таке європротокол

Європротокол - це спеціальний бланк уніфікованого по всій Європі зразка, який заповнюється водіями-учасниками ДТП на місці аварії. Застосовувати європротокол учасники аварії можуть при наступних умовах: при наявності полісів ОСЦПВ, пошкодженні тільки автомобілів і відсутності травмованих людей, єдиному погляді в учасників аварії на причини та обставини аварії.

Що таке МТСБУ

Моторне (транспортне) страхове бюро України являє собою об'єднання страховиків, які здійснюють діяльність у сфері страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ). Членство страховиків в МТСБУ є обов'язковою умовою для здійснення такого виду страхування.

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Автор: УНІАН