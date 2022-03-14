Напряму працівнику може бути нарахована допомога по вагітності та пологах, допомога по тимчасовій втраті працездатності та допомога на поховання.

Працівники, чиї роботодавці не змогли опрацювати їхній лікарняний та подати за ним заяву-розрахунок у зв’язку із бойовими діями за місцем їх розташування, можуть самостійно звернутись до Фонду соціального страхування України (ФССУ) для отримання лікарняних і декретних допомог.

Про це повідомила прес-служба фонду.

Для цього застраховані особи мають звернутись до будь-якого зручного відділення ФССУ – за місцем тимчасового перебування внаслідок евакуації, за місцем реєстрації тощо.

Напряму працівнику може бути нарахована допомога по вагітності та пологах, допомога по тимчасовій втраті працездатності та допомога на поховання. Кошти будуть перераховані на спеціально відкритий для працівника поточний рахунок або особисту банківську картку.

Зазначається, що для призначення матеріального забезпечення застраховані особи мають мати при собі паперовий листок непрацездатності або е-лікарняний. Також варто підготувати копії таких документів: першої-четвертої, одинадцятої-шістнадцятої сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу; реєстраційного номера облікової картки платника податків. Довідка про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи в цьому випадку не вимагається.

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