Депутатська група "Партії "За майбутнє" та Жіночий рух "За майбутнє" вимагають запровадження обов’язкового державного страхування всіх працівників сфери освіти.

Дану вимогу у понеділок 14 грудня озвучив на засіданні погоджувальної ради співголова депутатської групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко.

«Вимагаємо негайного внесення на розгляд сесійну залу парламенту законопроекту №3036а, що стосується соціального захисту працівників державних та комунальних закладів освіти. Цей законопроект передбачає обов’язкове державне страхування всіх працівників сфери освіти (це і вихователі, няньки, викладачі, вчителі) в закладах освіти державної та комунальної форми власності!», - заявив народний депутат. Читайте такожГлобальні премії з ризикового страхування в 2021 році зростуть

Даний законопроект був ініційований Жіночим рухом "За майбутнє". Як заявила лідерка руху, правозахисниця Ірина Суслова, нині склалася загрозлива тенденція, коли вчителі не можуть навіть пройти тестування на коронавірус та забезпечити себе ліками у разі необхідності.

«У величезної кількості вчителів занадто мала зарплатня для цього. Вони не можуть дозволити собі ані протестуватися, ані придбати потрібні ліки! Більш того, нам відомі випадки, коли вчителям відмовляють у виході на лікарняний, радячи просто «сидіти вдома або йти на самоізоляцію!», - заявила Ірина Суслова.

За інформацією правозахисниці, наразі у системи освіти працює 1 мільйон 391 тисяча вчителів. При цьому 77,2% з них – 1 мільйон 74 тисячі з них – жінки, чимало з них перебувають у групі ризику.

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Автор: УНІАН