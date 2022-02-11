Медичні підстави є причиною скорочення терміну самоізоляції хворого на COVID-19 пацієнта та зменшення мінімального строку його лікування.

Мінімальна тривалість лікування пацієнтів із COVID-19, а також термін їх самоізоляції – це визначені галузевими стандартами охорони здоров’я та відповідними протоколами строки.

Про це повідомляє прес-служба Фонду соціального страхування України.

Так, зазначається, що стандарти медичної допомоги змінюються, адаптуючись до нових даних про перебіг хвороби.

"Тож саме медичні підстави є причиною скорочення терміну самоізоляції хворого на COVID-19 пацієнта та зменшення мінімального строку його лікування до п’яти днів. Фонд соціального страхування України продовжує фінансувати допомогу за лікарняними листками у повному обсязі", - додали в ФССУ.

Як повідомляв УНІАН, МОЗ скоротило тривалість амбулаторного та стаціонарного лікування пацієнтів із COVID-19 з 10 до 5 днів.

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