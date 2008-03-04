Україна через 3-5 років може залишитися без газу власного газу

Харків. 4 березня. УНІАН. Народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, секретар Комітету Верховної ради з питань економічної політики Ігор ПАЛИЦЯ заявляє, що штучне заниження ціни на газ українського видобутку може привести до того, що Україна через 3-5 років може залишитися без газу власного видобутку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ПАЛИЦЯ заявив у понеділок на прес-конференції в УНІАН.

«Останні поїздки представників Кабінету міністрів до Росії привели до того, що російський енергоносій постійно росте (в ціні). І це питання йде разом з питанням штучного заниження ціни на газ українського видобутку. Тобто, ми маємо чіткі кроки, чіткі цілі, які здійснюються сьогодні по відношенню до українських компаній, де є державна частка, щоб через 3-5 років ми говорили про те, наскільки нам вистачить газу власного видобутку, і чи маємо ми перспективу збільшення видобутку власного газу», - сказав І.ПАЛИЦЯ.

При цьому він додав, що «з таким підходом Кабінету міністрів Україна через 3-5 років може залишитися без газу власного видобутку».

І.ПАЛИЦЯ нагадав, що й Енергетична стратегія України на період до 2030 року, затверджена Указом Президента, і програма Кабінету міністрів, і коаліційна угода передбачали впровадження ринкового формування цін на продаж газу імпортованого і власного видобутку на внутрішньому ринку з одночасним введенням державного адресного субсидування оплати газу малозабезпеченим громадянам України. Проте на практиці цього не відбувається.

Як повідомляв УНІАН, правління «Укрнафти» прийняло рішення про початок з 3 березня 2008 року процедури зупинення з метою консервації впродовж двох тижнів 140 газових свердловин через низькі ціни на природний газ, встановлений для компанії НКРЕ. Загальний річний видобуток з цих 140 свердловин складе близько 950 млн. м куб. природного газу і 40 тис. тонн газового конденсату.

Нагадаємо, 28 лютого НКРЕ вирішила знизити вартість газу власного видобутку для ВАТ «Укрнафта» на 26,9% з 272,6 - до 199,2 грн. за тис. куб. м (без ПДВ). У цьому рішенні комісія керувалася нібито ненаданням компанією детальних обгрунтувань структури ціни газу.

Раніше, 31 січня, НКРЕ встановила з 1 лютого для «Укрнафти» ціну продажу природного газу власного видобутку на рівні 272,6 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

У той же час «Укрнафта» оскаржила в Окружному адміністративному суді Києва постанову НКРЕ від 31 січня про встановлення ціни газу власного видобутку для компанії. Суд як міра забезпечення позову припинив дію постанови в частині, якою встановлюється ціна газу власного видобутку для ВАТ «Укрнафта», до розгляду справи по суті, призначеного на 18 березня.

«Укрнафта» звернулася до прем`єр-міністра з проханням зобов`язати НКРЕ встановити для компанії економічно обгрунтовану ціну на газ власного видобутку.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України, котра видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».