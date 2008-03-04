Харківські депутати «атакуватимуть» Добкіна й Кернеса з Києва

Харків. 4 березня. УНІАН. Сьогодні депутати від БЮТ і НУНС ставитимуть вимогу створити комісію з перевірки діяльності Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА та секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА.

Як заявив у понеділок на прес-конференції у прес-центрі «Майдан Свободи» керівник фракції БЮТ у міськраді Сергій СЬОМОЧКІН, депутати всіх рівнів двох політичних сил планують 4 березня пікетувати Кабінет міністрів України, Адміністрацію Президента та Верховну раду з проханням звернути увагу на незаконні дії міської влади Харкова.

З цим же проханням, запевнив С.СЬОМОЧКІН, депутати звернуться в Генпрокуратуру, СБУ та МВС.

Крім того, заявив С.СЬОМОЧКІН, якщо 4 березня буде розблокована Верховна рада, депутати міської та обласної рад від БЮТ і НСНУ вимагатимуть в обов`язковому порядку голосування з першого питання порядку денного пленарного засідання Верховної ради про створення тимчасової слідчої комісії з перевірки діяльності міської влади Харкова, передає видання «Главное».