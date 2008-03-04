Бютівці вимагають створення ТСК по Харкову

Харків. 4 березня. УНІАН. Кілька десятків харківських депутатів від БЮТу сьогодні у Києві пікетують органи вищої влади країни, від яких вимагають створення парламентської слідчої комісії з перевірки діяльності керівників Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі харківського БЮТу, зранку депутати пікетували Верховну раду, а в ці хвилини провадять акцію поблизу Адміністрації Президента.

За словами представника прес-служби, учасники акції, зокрема, мають передати в органи влади понад 200 тисяч підписів харків’ян, які вважають, що виходом із кризового становища у Харкові може стати лише зміна його керівництва. Крім того, зазначив співрозмовник агентства, в органи влади буде передане звернення депутатів від БЮТ з вимогами дати правову оцінку діям і заявам мера Михайла ДОБКІНА та секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА, які, як стверджують депутати, прилюдно нанесли образи керівникам держави, міністрам, а з вуст останнього надійшли погрози фізичної розправи над лідерами харківського БЮТу.