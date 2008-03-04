Харківські депутати шукають «впливу» на Добкіна й Кернеса

Харків. 4 березня. УНІАН. Сьогодні депутати місцевих рад усіх рівнів Харкова та Харківської області від Блоку Юлії ТИМОШЕНКО передали відкрите звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА та голови Верховної ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківського БЮТу.

Приводом для звернення депутатів до спікера парламенту та Президента, повідомили у прес-службі, став недавній інцидент на сесії Харківської міської ради, коли після публічних образ із застосуванням ненормативної лексики на адресу Прем`єр-міністра України, Міністра внутрішніх справ, губернатора Харківської області та ряду народних депутатів України, Харківський міський голова Михайло ДОБКІН та секретар міськради Геннадій КЕРНЕС перейшли до відкритих погроз фізичної розправи над народним депутатом України Олександром ФЕЛЬДМАНОМ та керівником фракції БЮТ у міськраді Сергієм СЬОМОЧКІНИМ.

Депутати просять А.ЯЦЕНЮКА звернути увагу на свавілля з боку М.ДОБКІНА та Г.КЕРНЕСА, а також сприяти створенню Тимчасової слідчої комісії Верховної ради щодо розслідуванню зловживань керівників Харкова, на підтримку якої на сьогодні зібрано близько 250 000 підписів харків`ян.

Серед вимог депутатів-харків`ян до Президента України: прийняти заходи щодо захисту прав харків`ян і реагування на ситуацію, яку створили М.ДОБКІН і Г.КЕРНЕС. Депутати також просять Президента взяти розслідування інциденту та розвиток політичної ситуації в Харкові під особистий контроль, повідомили у прес-службі.