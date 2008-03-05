Галацан очолив облуправління охорони здоров’я

Харків.5 березня. УНІАН. Новим начальником Головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації призначений Олекасндр ГАЛАЦАН.

Як повідомляє сайт ОДА, заступник голови облдержадміністрації Ігор ТЕРЕХОВ представив колективу управління нового керівника.

Довідка. Олександру Вікторовичу ГАЛАЦАНУ - 51 рік. Закінчив Харківський медичний інститут та Академію управління при Президенті України.

З 1993 р. був заступником начальника Харківського міськздороввідділу; заступником начальника управління - начальником відділу лікувально-профілактичної роботи управління охорони здоров`я Харківського міськвиконкому. З 2004 р. - заступник директора Головного управління з гуманітарних і соціальних питань - начальник управління охорони здоров`я Харківської міськради.

З 2006 р. О. ГАЛАЦАН обіймав посаду 1-го заступника начальника Головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації.

Протягом останніх років О.ГАЛАЦАН працює на громадських засадах у дорадчій групі Комітету з питань охорони здоров`я Верховної ради України.