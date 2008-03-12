Тимошенко пояснила, чому дорожчає бензин

09:15, 12 березня 2008
Харьків
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Прем’єр промовляла у Брюсселі

Харків. 12 березня. УНІАН. Подорожчання бензину в Україні обумовлене зростанням світових цін на нафту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила у вівторок на прес-конференції в Брюсселі.

“Я гадаю, ні для кого не секрет, що рекордної межі досягла ціна на нафту на світових біржах, і це є очевидним, що коли нафта має такі унікально рекордні ціни на світових ринках, то це впливає і на вартість нафтопродуктів в Україні”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр підкреслила, що уряд планує вживати заходів, які б стримували зростання цін на бензин. “Перш за все, це диверсифікація постачання нафти, і сьогодні під час нашої зустрічі (засідання Ради з питань співпраці між Україною та ЄС - УНІАН) ми відзначали, що має бути доведено до логічного завершення питання будівництва нафтопроводу "Одеса-Броди", і я гадаю, що якщо його запустити у правильному напрямі, то Україна, зокрема, могла б одержати альтернативні джерела нафти”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, вона повідомила, що уряд планує провести кілька тендерів із залучення великих інвестицій для будівництва нових високотехнологічних та високоефективних нафтопереробних заводів.

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