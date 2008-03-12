Харків презентував Євро-проекти в Каннах

Харків. 12 березня. УНІАН.Сьогодні Харківський міський голова Михайло Добкін у складі офіційної делегації України взяв участь у міжнародному форумі «Міжнародний ринок нерухомості МІПІМ», який проходить у м. Канни (Франція).

Як повідомляє сайт міськради, М.Добкін презентував інвестиційні проекти Харкова, які представлені на республіканському стенді України, присвяченому підготовці до футбольного чемпіонату Євро-2012.

До складу української делегації входять також Міністр регіонального розвитку та будівництва України Василь Куйбіда, голова ради Української будівельної асоціації Лев Пацхаладзе, член комітету з підготовки до Євро-2012 Віталій Кличко, міські голови Львова, Запоріжжя, Полтави, Донецька та ін.