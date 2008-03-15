У Безлюдівці потяг збив чоловіка

Харків. 15 березня. УНІАН. На залізничному переїзді в районі станції «Безлюдівка» неподалік Харкова під поїзд потрапив чоловік віком близько 50 років.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, трагічна подія сталася о 12.46 у п’ятницю, 14 березня, коли потяг на повній швидкості проходив повз Безлюдівку.

Особа загиблого та обставини події встановлюються. Не виключено, сказав представник управління, що людина могла сама кинутися під потяг, оскільки видимість була нормальною, і важко не помітити потягу, який зі швидкістю і гуркотом наближається.