Влада Харкова дає бій СБУ

Харків. 18 березня. УНІАН. Представники влади Харкова заявляють про «злочин, який готується начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області генералом Андрієм МУХАТАЄВИМ» проти міського голови Харкова, депутатів міськради та міських посадовців.

Як передає кореспондент УНІАН, повідомлення такого змісту розміщене на офіційному сайті Харківської міськради за підсумками прес-конференції в прес-центрі Харківського міськвиконкому, у якій взяли участь секретар міськради Геннадій КЕРНЕС, заступники міського голови та керівники Департаментів і управлінь. Приводом для прес-конференції стали «заяви керівництва і співробітників Харківської міської ради про можливі масштабні провокації з боку СБУ в Харківській області».

Пояснивши причину, через яку керівництво міста було вимушено вийти на позачергову прес-конференцію, Г.КЕРНЕС сказав: «Нам достеменно відомо, що стосовно Харківського міського голови, членів виконавчого комітету, міської ради та в цілому органів місцевого самоврядування з боку СБУ України в Харківській області та особисто генерала Андрія МУХАТАЄВА готується широкомасштабна провокація. Вона пов`язана з тим, що СБУ України протягом тривалого часу систематично провадить роботу з дискредитації органів місцевого самоврядування та міського голови Михайла ДОБКІНА. Як наслідок, сьогодні ми перебуваємо у судовій суперечці з СБУ В Харківській області».

За словами Г.КЕРНЕСА, «на сьогодні (понеділок, 17 березня – УНІАН), повинні були розпочатися широкомасштабні заходи, заплановані на 6-ту ранку. Вони стосувалися ряду керівників, а це й обшуки у квартирах, у кабінетах, виїмка документів, при чому все це за надуманими обставинами. У генерала МУХАТАЄВА існує подетально розписаний план, з відповідальними людьми тощо… Готується низка заходів, які повинні спричинити цілу PR-кампанію, пов`язану з гучними обвинуваченнями на адресу міського голови та членів виконкому».

Враховуючи сказане, йдетьсся у повідомленні, «керівництво міста надіслало телеграму щодо злочину, який готується», «Главі Секретаріату Президента України Балозі В.І., Генеральному прокурору України Медведьку О.И., першому заступнику голови СБУ Наливайченку В.О., першому заступнику голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної ради України Сівковичу В.Л., першому заступнику голови Комітету з питань національної безпеки та оборони ВРУ Гриневецькому С.Р.».

До публікації на сайті додається текст телеграми, у якій її автори просять Главу Секретаріату Президента України невідкладно створити спеціальну міжвідомчу комісію і направити групу оперативних співробітників Генпрокуратури та СБУ для проведення об`єктивної перевірки діяльності Управління СБУ в Харківській області.

Телеграму підписали Г.КЕРНЕС, сім заступників Харківського міського голови, керуючий справамит міськвиконкому та всі керівники виконавчих органів Харківської міськради і комунальних підприємств.

Вони висловили впевненість у тому, що «на заяву про підготовку начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області генералом МУХАТАЄВИМ А.О. протиправної злочинної провокації будуть вжиті відповідні адекватні заходи реагування з боку Глави Секретаріату Президента України, Генерального прокурора України та керівника Служби безпеки України».

Як передає кореспондент УНІАН, офіційних коментарів з боку харківського УСБУ на цей час ще не надходило.