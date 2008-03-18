Працівники СБУ хочуть вилучити документи в кабінетах Добкіна й Кернеса

Харків. 18 березня. УНІАН. Представники СБУ намагаються провести виїмку документів у Харківській міськраді.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби міськради Ніна МАРЧЕНКО, у ці хвилини в приміщенні міської ради перебувають 9 пресдставників Управління СБУ в Харківській області і «намагаються вручити постанову про проведення чи то обшуку чи то виїмки документів у рамках якоїсь карної справи».

За її словами, у присутності преси з представниками СБУ спілкується секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС, міський голова Михайло ДОБКІН «відсутній у справах».

Н.МАРЧЕНКО відмітила, що про прихід представників СБУ у міськраді «ніхто не був попереджений».

Як повідомляв УНІАН, у понеділок на прес-конференції Г.КЕРНЕС заявив, що йому стало відомо про підготовку «широкомасштабної провокації», яку має провести Управління СБУ в Харківській області на чолі з начальником Андрієм МУХАТАЄВИМ «стосовно Харківського міського голови, членів виконавчого комітету, міської ради та в цілому органів місцевого самоврядування». У зв’язку з цим влада Харкова направила телеграму

Главі Секретаріату Президента України, Генеральному прокурору, керівництвц СБУ, в комітети ВРУ відповідну телеграму.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з цими подіями до Харкова у понеділок терміново прибула літаком народний депутат Інна БОГОСЛОВСЬКА, яка заявила на прес-конференції, що Фракція Партії регіонів ініціює створення Тимчасовової слідчої комісії Верховної ради України щодо розслідування діяльності керівника Служби безпеки України в Харківській області Андрія МУХАТАЄВА. Проект ухвали про створення такої ТСК, повідомила І.БОГОСЛОВСЬКА, може бути поданий вже 18 березня.