Кернес шукає в облраді захисту від СБУ

Харків. 20 березня. УНІАН. У середу на позачерговій сесії Харківської обласної ради секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС звернувся до депутатів обласного рівня підтримати міську владу в її прагненні захистити інтереси територіальної громади Харкова, передає сайт міськради.

«Прошу всі політичні сили, які присутні в Харківській обласній раді, - сказав Г.КЕРНЕС, -незалежно від кольорів і переконань, стати на захист прав та інтересів територіальної громади міста. Вона нас найняли на роботу, а не МУХАТАЄВ. На наші заяви щодо зловживання владою і перевищення службових повноважень працівниками СБУ, невиконання постанови суду спецпідрозділом «Альфа», який учора (у вівторок, 18 березня – УНІАН) працював у приміщенні міськради, повинна бути реакція».

Г.КЕРНЕС попросив депутатів «стати разом з нами в одні шеренги задля захисту прав харків`ян».

Як повідомляв УНІАН, напередодні СБУ порушила кримінальну справу за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міської ради.

Правопорушення були виявлені під час планової ревізії фінансово-господарської діяльності Харківської міської ради, що проводилась Контрольно-ревізійним Управлінням в Харківській області.

При цьому повідомлялося, що Службою безпеки України встановлені факти незаконних витрат бюджетних коштів на суму близько 1,5 млн. грн. Загалом вказана ревізія виявила у діяльності Харківської міськради різного роду порушення на суму 2,4 млн. грн.

Також зазначалося, що кримінальна справа розслідується Харківським УСБУ під наглядом Генеральної прокуратури України та перебуває на контролі Центрального апарату СБУ.

Вранці 18 березня співробітниками УСБУ дії (виїмку документів) у міськраді у зв’язку з кримінальною справою.

Увечері 18 березня прес-служба Харківської міськради повідомила про «збройне захоплення» приміщення міськради співробітниками загону «Альфа» у присутності співробітників СБУ.