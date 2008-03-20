Салигіну БЮТ ні до чого

Голова Харківської облради Василь САЛИГІН запропонував депутатам Харківської облради звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням ініціювати заборону діяльності Блоку Юлії Тимошенко. Інформація про це розміщена на офіційному сайті Харківської облради.

«Сьогодні під час обговорення порядку денного пленарного засідання XXV сесії, - йдеться у повідомленні, - голова Харківської обласної ради В.САЛИГІН поінформував депутатів і присутніх про те, що Львівська обласна рада ухвалила звертання до Президента України, в якому міститься вимога заборонити діяльність Партії регіонів та Комуністичної партії України».

В.САЛИГІН запропонував депутатам включити від імені фракцій обласної ради, які підписали Меморандум про співробітництво, у порядок денний сесії звернення до Президента України В.ЮЩЕНКА з проханням ініціювати звернення до суду з вимогою заборонити діяльність політичних партій та громадських організацій, які входять до Блоку Юлії Тимошенко, «оскільки їхні дії не можна кваліфікувати інакше, як геноцид і зраду державі», інформує сайт облради.

Про реакцію депутатів не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, фракції БЮТ та «Наша Україна» не брали сьогодні участі в роботі позачергової сесії облради. Свою відмову вони мотивували відсутністю в порядку денному сесії важливих для життя області питань, а також, як вони вважають, виключно політичним характером внесених для обговорення питань.

Замість 150 у залі працювало близько 100 депутатів.

Серед іншого депутати, зокрема, затвердили звернення до Верховної Ради, Президента України, Кабінету Міністрів «стосовно ситуації, що склалася внаслідок встановлення порядку продажу земельних ділянок та права їх оренди виключно на аукціонах». Всього на порядок денний було винесено 2 питання, звернення депутатів і «різне». Більшу частину роботи сесії зайняло обговорення ситуації, яка склалася внаслідок виїмки документів співробітниками СБУ в Харківській міськраді 18 березня в рамках розслідування кримінальної справи щодо фінансових порушень.

Як повідомлялося, остання позачергова сесія Харківської міської ради нещодавно також була проігнорована фракціями БЮТ і «НУ» у міськраді приблизно з такою ж мотивацією.