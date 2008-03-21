ГПУ оцінить законність дій СБУ проти посадовців харківської міськради

Київ. 21 березня. УНІАН. Перший заступник генерального прокурора України Сергій ВИНОКУРОВ прогнозує, що в найближчі два дні робоча група Генеральної прокуратури дасть оцінку законності порушення кримінальної справи проти посадовців Харківської міськради і процесуальних дій співробітників Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я думаю, відповідь на це питання буде дана буквально через 1-2 дні», - сказав С.ВИНОКУРОВ.

Відповідаючи на запитання, чи слід розуміти відрядження групи Генпрокуратури до Харкова як недовіру до обласної прокуратури у цьому питанні, він сказав: «Ми довіряємо, але це актуальне питання, воно вийшло на суспільний загал».

Крім того, С.ВИНОКУРОВ зазначив, що співробітники Харківської міськради не протидіють проведенню перевірки.

«Генпрокуратурі ніхто не чинить опір», - зауважив С.ВИНОКУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня співробітники Управління СБУ в Харківській області здійснили виїмку документів у Харківській міськраді. Ці дії були розпочаті в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної, як повідомив прес-центр СБУ, «за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міської ради». Службою безпеки України на сьогодні встановлені факти незаконних витрат бюджетних коштів на суму близько 1,5 млн. грн.

Також зазначалося, що кримінальна справа розслідується Харківським УСБУ під наглядом Генеральної прокуратури України та перебуває на контролі Центрального апарату СБУ.

Увечері 18 березня прес-служба Харківської міськради заявила про «збройне захоплення» приміщення міськради співробітниками загону «Альфа» на чолі зі співробітниками СБУ.

Після цього до Харкова виїхав заступник голови СБУ для того, щоб разом з представниками прокуратури сприяти народним депутатам України в ознайомленні з усіма матеріалами у справі, які, зазначається у заяві, будуть ретельно вивчені та буде надана юридична оцінка діям оперативних підрозділів, про що буде прозвітовано Президентові України та Верховній раді України.