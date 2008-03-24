Делегація Харківської області відвідує Словенію

Харків. 24 березня. УНІАН. 24 – 27 березня 2008 року у місті Любляна Республіки Словенія буде перебувати з візитом делегація Харківської області на чолі з заступником голови облдержадміністрації Ярославом Ющенком.

Як повідомляє офіційний сайт облдержадміністрації, до складу делегації увійшли: начальник Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та євроінтеграції Віктор Коваленко, радник голови облдержадміністрації Наталія Статівко, заступник начальника Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та євроінтеграції Ігор Матюшенко, Почесний консул Республіки Словенія в м.Харків Анатолій Бондаренко, а також ректори провідних університетів, керівники будівельних і девелоперських компаній, представники енергомашинобудівних підприємств.

Візит відбувається в рамках реалізації Меморандуму про співробітництво між Харківською облдержадміністрацією України і Міністерством економіки Республіки Словенія, підписаного у липні 2007 року.

У перший день візиту запланована зустріч членів делегації з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Словенія, під час якої буде обговорено програму візиту, напрямки співробітництва між Харківщиною і Республікою Словенія, а також залучення словенських інвестицій до економіки області.