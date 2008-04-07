16 квітня сесія міськради

Харків. 7 квітня. УНІАН. 21 сесія Харківської міської ради 5 скликання відбудеться 16 квітня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, до порядку денного внесено 45 питань.

Зокрема, депутати планують внести зміни добюджету міста, затвердити кошторис на виконання Комплексної Програми підтримки розвитку малого підприємництва у Харкові на 2007-2008 рр. за рахунок коштів міського бюджету на 2008 р., а також затвердити Міську цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу.