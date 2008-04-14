Зубкова здобула «срібло» і «бронзу» на чемпіонаті світу в Англії
Всього українські плавці виграли 7 медалей
Харків. 14 квітня. УНІАН. Українські плавці здобули 7 нагород на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді, що проходив у Манчестері (Великобританія).
Як повідомили УНІАН у Національному олімпійському комітеті України, чемпіонат завершився вчора, 13 квітня.
Так, Ігор БОРИСИК здобув «золоту медаль» на 100-метрівці брасом і «срібну» - на дистанції 200 метрів.
Олег ЛІСОГОР виборов «бронзову» нагороду на 100-метрівці брасом і «золоту» - на дистанції 50 метрів.
Єдина жінка в українській збірній на цих змаганнях Катерина ЗУБКОВА здобула «срібло» на 100-метрівці на спині та «бронзу» - на дистанції 50 метрів у цій же дисципліні.
Сергій БРЕУС в останній день змагань виборов «срібло» на дистанції 50 метрів батерфляєм.
Президент Національного олімпійського комітету Сергій БУБКА привітав спортсменів із нагородами та побажав подальших успішних стартів.