Зубкова здобула «срібло» і «бронзу» на чемпіонаті світу в Англії

Харків. 14 квітня. УНІАН. Українські плавці здобули 7 нагород на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді, що проходив у Манчестері (Великобританія).

Як повідомили УНІАН у Національному олімпійському комітеті України, чемпіонат завершився вчора, 13 квітня.

Так, Ігор БОРИСИК здобув «золоту медаль» на 100-метрівці брасом і «срібну» - на дистанції 200 метрів.

Олег ЛІСОГОР виборов «бронзову» нагороду на 100-метрівці брасом і «золоту» - на дистанції 50 метрів.

Єдина жінка в українській збірній на цих змаганнях Катерина ЗУБКОВА здобула «срібло» на 100-метрівці на спині та «бронзу» - на дистанції 50 метрів у цій же дисципліні.

Сергій БРЕУС в останній день змагань виборов «срібло» на дистанції 50 метрів батерфляєм.

Президент Національного олімпійського комітету Сергій БУБКА привітав спортсменів із нагородами та побажав подальших успішних стартів.